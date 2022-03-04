Российские военные заняли Запорожскую АЭС

Отмечается, что оперативный персонал АЭС следит за состоянием энергоблоков и обеспечивает их эксплуатацию согласно технологическому регламенту, пишет «Свободная пресса».

В ночь на пятницу на Запорожской АЭС произошел пожар. Как выяснилось, возгорание возникло в учебно-тренировочном корпусе вне территории станции, сообщает Ura.ru. К 07:20 мск пожар был ликвидирован, жертв и пострадавших нет, угрозы распространения радиации не было.

