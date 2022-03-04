Российские военные заняли Запорожскую АЭС
Российские военные заняли территорию Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация, ссылаясь на Госинспекцию по ядерному регулированию.
Отмечается, что оперативный персонал АЭС следит за состоянием энергоблоков и обеспечивает их эксплуатацию согласно технологическому регламенту, пишет «Свободная пресса».
В ночь на пятницу на Запорожской АЭС произошел пожар. Как выяснилось, возгорание возникло в учебно-тренировочном корпусе вне территории станции, сообщает Ura.ru. К 07:20 мск пожар был ликвидирован, жертв и пострадавших нет, угрозы распространения радиации не было.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,7 млн+93 026 / сут.
Умерли
354 тыс.+781 / сут.
Выздоровели
14,1 млн+171 тыс. / сут.
- Стало известно, кому постоянно необходимо принимать витамин D
- Intel прекратит поставки в Россию и Белоруссию
- Зеленский призвал к усилению санкций против России
- «Роскосмос» отбил DDoS-атаку на сайт РКК «Энергия»
- В России за сутки госпитализировали 9 849 пациентов с COVID-19
- Роскосмос отменил запуск британских спутников связи OneWeb
- Издание Znak.com приостановило работу
- Российские военные заняли Запорожскую АЭС
- Антонов потребовал от США осудить слова сенатора Грэма о Путине
- Бочкарёв: Стройкомплекс Москвы имеет запас прочности на года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru