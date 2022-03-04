Минобороны: Диверсионная группа пыталась устроить пожар на Запорожской АЭС

Ранее стало известно о возгорании на территории Запорожской АЭС. Как позже уточнила Госслужба Украины по ЧС, пожар возник вне электростанции. Огонь ликвидировали, жертв и пострадавших нет. По данным МАГАТЭ, радиационный фон вокруг АЭС не изменился.

По словам представителя оборонного ведомства, в ночь на пятницу диверсионная группа напала на мобильный патруль Росгвардии, открыв огонь по российским военнослужащим «для провоцирования ответного огня» по зданию учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами АЭС. Патруль подавил огневые точки противника. Конашенков заявил, что диверсанты, покидая здание, подожгли его. Однако прибывшие на место пожарные справились с огнем.

«В настоящее время персонал Запорожской АЭС продолжает работать в штатном режиме, обслуживает объекты АЭС и отслеживает радиоактивную обстановку», — подчеркнул Конашенков, добавив, что радиоактивный фон в районе АЭС в норме.

Однако президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не готовил провокацию на Запорожской АЭС и обвинил в нападении Россию. Украинский президент считает, что станцию атаковали «русские танки», которые якобы намеревались устроить «второй Чернобыль».

