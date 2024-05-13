В результате обстрела ВСУ произошел пожар в Краснодоне
13 мая 202414:00
Украинские войска обстреляли город Краснодон (ЛНР), сообщил в своем Telegram-канале глава ЛНР Леонид Пасечник.
В результате ударов украинской армии в Краснодоне начался пожар, заявил глава региона. По его словам, сейчас возгорание устраняют службы МЧС, ведется эвакуация людей.
Ранее сообщалось, что четыре сотрудника МЧС пострадали из-за атаки беспилотника в ДНР.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кинопремия «Ника» назвала номинантов
- Адвокат Добровинский заявил, что защита Успенской не подготовилась к суду с Киркоровым
- Галущенко: энергосистеме Украины нанесен колоссальный ущерб
- В результате обстрела ВСУ произошел пожар в Краснодоне
- Правительство одобрило проект о выплатах по ОСАГО в размере до 200 тысяч рублей
- Половина урожая плодово-ягодных культур погибла в Липецкой области
- Пригожин посоветовал Макаревичу «сидеть тихо, петь песни»
- МО РФ впервые заявило о поражении итальянской гаубицы на Южном направлении
- Володин призвал отказаться от моратория на проверки точек продаж вейпов
- На Украине назначили нового командующего группировкой ВСУ «Харьков»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru