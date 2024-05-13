В результате обстрела ВСУ произошел пожар в Краснодоне

Украинские войска обстреляли город Краснодон (ЛНР), сообщил в своем Telegram-канале глава ЛНР Леонид Пасечник.

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В результате ударов украинской армии в Краснодоне начался пожар, заявил глава региона. По его словам, сейчас возгорание устраняют службы МЧС, ведется эвакуация людей.

Ранее сообщалось, что четыре сотрудника МЧС пострадали из-за атаки беспилотника в ДНР.


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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ЛНРОбстрелВСУ

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