Автомобиль подорвался на взрывоопасном предмете в ДНР

Отмечается, что в результате инцидента погибли два человека, еще один пострадал.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в ходе спецоперации необходимо освободить все русские города, в том числе Одессу, Сумы, Харьков, Днепропетровск, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По словам главы ДНР, город Часов Яр будет освобожден в скором времени, российские военные действуют уже в черте города.

