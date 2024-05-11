Автомобиль подорвался на взрывоопасном предмете в ДНР

В ДНР автомобиль подорвался на взрывоопасном предмете, передает ТАСС со ссылкой на представительство региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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Отмечается, что в результате инцидента погибли два человека, еще один пострадал.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в ходе спецоперации необходимо освободить все русские города, в том числе Одессу, Сумы, Харьков, Днепропетровск, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По словам главы ДНР, город Часов Яр будет освобожден в скором времени, российские военные действуют уже в черте города.

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ФОТО: Телеграм-канал губернатора Вячеслава Гладкова
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