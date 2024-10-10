В результате атаки ВСУ в Белгородской области пострадал один человек

По словам губернатора, пострадавшего госпитализировали в находящееся в областном центре медучреждение. У него диагностировали ссадины мягких тканей лица, баротравму и минно-взрывную травму.

У автомобиля выбиты стекла, также повреждено остекление у находящегося поблизости магазина.

Кроме того, отметил глава Белгородской области, украинские войска дважды обстреляли город Шебекино. В результате атаки повреждены 5 легковых автомобилей, 6 частных домов и 2 многоквартирных дома.

Ранее Гладков заявил, что украинские военные повредили 70 вышек сотовой связи в Белгородской области.

