В Белгородской области средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника

Вечером в среду системы противовоздушной обороны России сбили четыре беспилотника над Белгородским районом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, пострадавших, предварительно, нет. Гладков отметил, что в результате падения обломков в селе Ближняя Игуменка произошел пожар на крыше частного дома, однако пожарные оперативно справились с возгоранием.