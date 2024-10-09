В Белгородской области средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника
Вечером в среду системы противовоздушной обороны России сбили четыре беспилотника над Белгородским районом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, пострадавших, предварительно, нет. Гладков отметил, что в результате падения обломков в селе Ближняя Игуменка произошел пожар на крыше частного дома, однако пожарные оперативно справились с возгоранием.
Также в селе Репное был поврежден легковой автомобиль. Губернатор добавил, что оперативные службы работают на местах происшествий, и информация о последствиях уточняется.
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. С 9 августа в регионе действует режим контртеррористической операции, а с 15 августа ситуация в области официально классифицирована как чрезвычайная на федеральном уровне, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru