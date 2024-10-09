В Белгородской области средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника

Вечером в среду системы противовоздушной обороны России сбили четыре беспилотника над Белгородским районом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, пострадавших, предварительно, нет. Гладков отметил, что в результате падения обломков в селе Ближняя Игуменка произошел пожар на крыше частного дома, однако пожарные оперативно справились с возгоранием.

В Белгородской области три человека пострадали при обстреле ВСУ

Также в селе Репное был поврежден легковой автомобиль. Губернатор добавил, что оперативные службы работают на местах происшествий, и информация о последствиях уточняется.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. С 9 августа в регионе действует режим контртеррористической операции, а с 15 августа ситуация в области официально классифицирована как чрезвычайная на федеральном уровне, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:ВСУАтакаОбстрелУкраинаБеспилотникиБелгородская областьПВО

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