В результате атак ВСУ в Курской области пострадали 308 человек

Из-за агрессии украинских войск на территории Курской области пострадали 308 человек, среди которых 11 детей. Об этом в ходе брифинга в Доме журналиста заявил врио замминистра здравоохранения Курской области Павел Алименко.

Отмечается, что в больницах региона находятся 23 человека, в частности, один ребенок. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Также в области трудятся 156 работников Всероссийской службы медицины катастроф.