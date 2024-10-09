В результате атак ВСУ в Курской области пострадали 308 человек
Из-за агрессии украинских войск на территории Курской области пострадали 308 человек, среди которых 11 детей. Об этом в ходе брифинга в Доме журналиста заявил врио замминистра здравоохранения Курской области Павел Алименко.
Отмечается, что в больницах региона находятся 23 человека, в частности, один ребенок. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Также в области трудятся 156 работников Всероссийской службы медицины катастроф.
Вместе с тем оказание плановой медпомощи прекращено в шести медицинских организациях, пациентов перевели в другие медучреждения.
Также на территории региона организованы 115 пунктов временных размещения, в которых находятся 8129 человек (из них 1578 — дети). Медучреждения закреплены за каждым пунктом, в них льготникам выписывают рецепты. Лекарствами удалось обеспечить 4008 взрослых и 471 ребенка. В пункты временного размещения осуществляются выезды Поезда здоровья и передвижного флюорографа. С 20 августа по 4 октября врачи осмотрели 353 человека, 40 из них были госпитализированы.
Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям украинского режима Родион Мирошник заявил, что Москва заставит Киев заплатить за ущерб Курской области.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вице-премьер Сербии Вулин заявил о грозящей президенту Вучичу опасности
- Певица ASET выступит на яхте в «Джазе на воде»
- Германия заявила об отмене саммита западных лидеров в Рамштайне
- Путин вручил Лукашенко высшую госнаграду РФ
- Экс-участник «Фабрики Звезд» стал новым креативным директором VK Records
- Составы четырех футбольных клубов РФ вошли в Топ-100 самых дорогих в мире
- В результате атак ВСУ в Курской области пострадали 308 человек
- Российское подразделение Shell приняло решение о самоликвидации
- Пожарные команды со всей России привлечены для тушения нефтебазы в Феодосии
- Лукашенко: У Запада не получилось удушить Россию и Белоруссию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru