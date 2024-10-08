Мирошник: 70 жителей Курской области погибли из-за действий ВСУ

Около 70 мирных жителей погибли, свыше 300 пострадали в результате действий ВСУ в Курской области. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает РИА Новости.

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Дипломат допустил, что реальное число жертв может быть «сильно больше».

Между тем глава войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Игорь Кириллов заявил, что украинская армия применила в Курской области западное химическое оружие. По его словам, ВСУ использовали такое вооружение под видом дымовых снарядов в августе в Судже, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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