Мирошник: 70 жителей Курской области погибли из-за действий ВСУ
Около 70 мирных жителей погибли, свыше 300 пострадали в результате действий ВСУ в Курской области. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает РИА Новости.
Дипломат допустил, что реальное число жертв может быть «сильно больше».
Между тем глава войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Игорь Кириллов заявил, что украинская армия применила в Курской области западное химическое оружие. По его словам, ВСУ использовали такое вооружение под видом дымовых снарядов в августе в Судже, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru