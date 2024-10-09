Посол: Россия заставит Украину заплатить за ущерб Курской области

Москва заставит Киев заплатить за ущерб Курской области, сообщают «Известия» со ссылкой на посла по особым поручениям МИД России по преступлениям украинского режима Родиона Мирошника.

Мирошник: 70 жителей Курской области погибли из-за действий ВСУ

По его словам, российские власти намерены искать механизмы возмещения убытков, однако пока многое решается на поле боя. Дипломат отметил, что оценивают убытки в первую очередь субъекты, которых затронули боевые действия.

Ранее стало известно, что ВСУ потеряли на Курском направлении более 21 250 военнослужащих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:МИД РФУкраинаВСУКурская Область

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