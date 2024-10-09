Посол: Россия заставит Украину заплатить за ущерб Курской области

По его словам, российские власти намерены искать механизмы возмещения убытков, однако пока многое решается на поле боя. Дипломат отметил, что оценивают убытки в первую очередь субъекты, которых затронули боевые действия.

Ранее стало известно, что ВСУ потеряли на Курском направлении более 21 250 военнослужащих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

