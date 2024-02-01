В расчете атаковавшего Ил-76 ЗРК Patriot допустили участие американских военных

Отмечается, что сейчас продолжается установление личностей тех, кто причастен к атаке на самолет. Собеседник издания отметил, что, как правило, украинские военные занимают нижние должности в смешанных расчетах. Западные же специалисты отвечают за управление или наведение ракет. Чаще всего военнослужащие ВСУ выполняют роль водителей или рабочих на транспортно-заряжающих машинах, добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Запад уходит от участия в расследовании катастрофы Ил-76.

