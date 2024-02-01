В расчете атаковавшего Ил-76 ЗРК Patriot допустили участие американских военных
В расчет атаковавшего ИЛ-76 с военнопленными ВСУ зенитного ракетного комплекса Patriot, по всей видимости, входили и украинские военные, и американские специалисты. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.
Отмечается, что сейчас продолжается установление личностей тех, кто причастен к атаке на самолет. Собеседник издания отметил, что, как правило, украинские военные занимают нижние должности в смешанных расчетах. Западные же специалисты отвечают за управление или наведение ракет. Чаще всего военнослужащие ВСУ выполняют роль водителей или рабочих на транспортно-заряжающих машинах, добавил он.
Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Запад уходит от участия в расследовании катастрофы Ил-76.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru