В расчете атаковавшего Ил-76 ЗРК Patriot допустили участие американских военных

В расчет атаковавшего ИЛ-76 с военнопленными ВСУ зенитного ракетного комплекса Patriot, по всей видимости, входили и украинские военные, и американские специалисты. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Путин допустил, что Украина сбила Ил-76 по неосторожности

Отмечается, что сейчас продолжается установление личностей тех, кто причастен к атаке на самолет. Собеседник издания отметил, что, как правило, украинские военные занимают нижние должности в смешанных расчетах. Западные же специалисты отвечают за управление или наведение ракет. Чаще всего военнослужащие ВСУ выполняют роль водителей или рабочих на транспортно-заряжающих машинах, добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Запад уходит от участия в расследовании катастрофы Ил-76.

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ФОТО: фото из соцсетей
ТЕГИ:СШАВСУАвиакатастрофаСпецоперацияИл-76

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