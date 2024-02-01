Песков заявил, что Запад уходит от участия в расследовании катастрофы Ил-76

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад уходит от участия в расследовании катастрофы Ил-76.

По его словам, это связано с боязнью в результате «выйти на самого себя».

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ЗападУкраинаРоссияИл-76Дмитрий Песков

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