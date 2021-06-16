В РАН верят, что КНДР справится с голодом, также как с COVID-19

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время выступления на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) объявил о возможной угрозе голода в стране. Он пояснил, что напряженная ситуация с продовольствием сложилась из-за тайфунов, обрушившихся на страну в 2020 году. Усугубили положение и меры, введенные против распространения коронавирусной инфекции. Ким Чен Ын призвал партию и граждан быть готовыми к новому «Трудному походу». Под этим термином понимаются 1990-е годы, когда страна находилась в тяжелом экономическом кризисе, сопровождавшимся массовым голодом.

Ситуация с продовольствием в Северной Корее сейчас сложная, но закупка продовольствия вскоре может возобновиться, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов.

«Ким прав, когда говорит о том, что ситуация сложная, потому что тайфуны ударили по урожаю зерна. Закупать продукты сейчас нельзя, потому что страна пошла на предельно жесткие противоэпидемические меры. С другой стороны, в Северной Корее строится центр для дезинфекции, поэтому через какое-то время поставки продовольствия в страну могут начаться», — пояснил он.

С начала прошлого года в КНДР действуют жесткие противовирусные меры, границы закрыты и для ввоза продуктов и сырья из Китая. Еще в марте этого года наблюдатели ООН сообщали о начавшемся голоде в Пхеньяне и других городах республики.