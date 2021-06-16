В РАН верят, что КНДР справится с голодом, также как с COVID-19
Сотрудник Центра корейских исследований рассказал НСН, будет ли в КНДР массовый голод и кому это выгодно.
Лидер КНДР Ким Чен Ын во время выступления на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) объявил о возможной угрозе голода в стране. Он пояснил, что напряженная ситуация с продовольствием сложилась из-за тайфунов, обрушившихся на страну в 2020 году. Усугубили положение и меры, введенные против распространения коронавирусной инфекции. Ким Чен Ын призвал партию и граждан быть готовыми к новому «Трудному походу». Под этим термином понимаются 1990-е годы, когда страна находилась в тяжелом экономическом кризисе, сопровождавшимся массовым голодом.
Ситуация с продовольствием в Северной Корее сейчас сложная, но закупка продовольствия вскоре может возобновиться, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов.
«Ким прав, когда говорит о том, что ситуация сложная, потому что тайфуны ударили по урожаю зерна. Закупать продукты сейчас нельзя, потому что страна пошла на предельно жесткие противоэпидемические меры. С другой стороны, в Северной Корее строится центр для дезинфекции, поэтому через какое-то время поставки продовольствия в страну могут начаться», — пояснил он.
С начала прошлого года в КНДР действуют жесткие противовирусные меры, границы закрыты и для ввоза продуктов и сырья из Китая. Еще в марте этого года наблюдатели ООН сообщали о начавшемся голоде в Пхеньяне и других городах республики.
Вряд ли в этой ситуации страны Европы или США будут оказывать северокорейцам помощь — с нуждающейся страной легче договариваться, поясняет Асмолов.
«Никак мир не будет реагировать на угрозу голода в КНДР, потому что определенным силам выгодно, чтобы в стране начался голод. Это сделает северокорейцев сговорчивее: это повышает вероятность того, что на фоне голода произойдет смена режима. Когда был голод конца 1990-х — не очень стремились Северу помогать», — напомнил он.
По мнению корееведа, КНДР самостоятельно справится с тяжелой ситуацией также, как с пандемией COVID-19.
«КНДР и так находится в состоянии почти эмбарго. Но те меры, которые страна предприняла для того, чтобы не впустить в страну коронавирус, это тот уровень, о котором лица, налагавшие санкции, могли только мечтать», — отметил сотрудник Центра корейских исследований.
В прошлом году на Северную Корею обрушилось сразу несколько тайфунов, в результате которых сильнее всего пострадали центральные и южные регионы. Ким Чен Ын тогда заявлял, что ущерб, нанесенный стихией, оказался меньше, чем ожидалось. Он призвал минимизировать ущерб для сельского хозяйства.
С начала 2020 года в КНДР действуют жесткие противовирусные меры и закрыты границы. Долгое время страна отрицала наличие заболевших COVID-19 на своей территории, а первый возможный случай был выявлен только в конце июля — вирус якобы был завезен от южных соседей.
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