Дрезина на дипломатической тяге. Северная Корея унизила Россию?

Сотрудники российского посольства в КНДР и члены их семей вернулись в Россию на самодельной дрезине. Перед тем, как пересесть на дрезину на приграничной территории, россияне проехали 32 часа на поезде, затем два часа добирались на автобусе до границы. Толкать дрезину на протяжении пути длиной около километра вынужден был третий секретарь посольства Владислав Сорокин. Платформа была сделана для перевозки людей через реку Туманная по мосту Дружбы. Кроме дипломатов, дрезина помогает пересекать границу сотрудникам совместного предприятия «РасонКонТранс». Одного из них таким способом ранее эвакуировали в Россию после заражения коронавирусом. На российской стороне дипломатов встретили сотрудники МИД во Владивостоке, которые увезли путешественников на автобусе в местный аэропорт, откуда они вылетели в Москву.

Столь необычный способ возвращения на родину (как представляется, не вполне приставший дипломатам уважающего себя государства) был обусловлен полностью закрытым авиа- и железнодорожным сообщением с КНДР из-за пандемии коронавируса. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала журналистам, что у сотрудников российского посольства после окончания срока командировки была возможность выехать через Китай, но там их ждал трехнедельный карантин. Дипломаты в данном случае проявили мужество, а ситуация была чрезвычайной, указала Захарова. Такое отношение в Пхеньяне ко всему дипкорпусу, а не только к представителям России, добавила представитель МИД.

Прокомментировали историю с дрезиной и в Кремле. Правда, пресс-секретарь президента ограничился лишь философским наблюдением. «Дипломатическая служба, она очень терниста, она очень сложна. Она кажется такой симпатичной, элегантной. На самом деле это очень сложная, суровая и напряженная служба», - сказал Дмитрий Песков.

Третий секретарь, конечно, молодец, что дотолкал дрезину до границы. Однако ни представитель Кремля, ни представитель МИДа не акцентировали внимание на том, что в современном мире даже самые заклятые «партнеры» на пике противостояния не прибегали к подобному унижению представителей российского дипкорпуса. Но почему Россия должна проглотить это от Северной Кореи? В Москве, что, вдруг стали бояться своего малопрогнозируемого соседа, который к тому же обзавелся ядерным оружием?

Если же это не так, то во избежание повторения такого рода инцидентов с чьей бы то ни было стороны, вероятно, полезно преподать урок. Например, отправить кого-то из посольства КНДР в Москве в пешую прогулку в известном направлении. В направлении Пхеньяна.

