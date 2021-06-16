Ким Чен Ын заявил о риске голода в КНДР

Лидер КНДР отметил, что еды может не хватить из-за прошлогоднего тайфуна, который нанес серьезный ущерб агропромышленности. Ким Чен Ын добавил, что в стране не был выполнен план по выращиванию зерна, теперь в Северной Корее напряженная продовольственная ситуация, пишет Газета.ру.

Глава страны подчеркнул, что из-за ограничительных мер против коронавируса в стране приостановилась борьба за обеспечение населения одеждой, питанием и жильем. Ранее Ким Чен Ын предупредил народ о скором экономическом кризисе, сообщил РЕН ТВ.

