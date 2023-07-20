В работе WhatsApp произошел большой сбой

В работе WhatsApp произошел глобальный сбой, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на данные Downdetector.

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О проблемах сообщили пользователи мессенджера из США, Нидерландов, Германии, Италии, Британии, Франции, а также России.

Речь идет о проблеме при отправке и получении сообщений, а также о неполадках в работе приложения и сайта.

Ранее стало известно, что разработчики мессенджера WhatsApp тестируют функцию отправки видеосообщений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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