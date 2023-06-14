СМИ: WhatsApp готовит функцию отправки видеосообщений
Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют функцию отправки видеосообщений, которая будет доступна на устройствах, работающих на операционных системах iOS и Android.
Как сообщает портал WABetaInfo, новая функция позволит пользователям делиться короткими видеороликами длительностью до 60 секунд. Для их отправки будет использоваться сквозное шифрование, поэтому доступ к видео будет только у участников беседы.
Отмечается, что в настоящее время отправка видеосообщений доступна ограниченному количеству бета-тестеров, однако в течение ближайших недель доступ к новой функции постепенно будут получать остальные пользователи.
Ранее пользователи WhatsApp получили возможность отредактировать сообщение в течение 15 минут после его отправки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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