СМИ: WhatsApp готовит функцию отправки видеосообщений

Как сообщает портал WABetaInfo, новая функция позволит пользователям делиться короткими видеороликами длительностью до 60 секунд. Для их отправки будет использоваться сквозное шифрование, поэтому доступ к видео будет только у участников беседы.

Отмечается, что в настоящее время отправка видеосообщений доступна ограниченному количеству бета-тестеров, однако в течение ближайших недель доступ к новой функции постепенно будут получать остальные пользователи.

Ранее пользователи WhatsApp получили возможность отредактировать сообщение в течение 15 минут после его отправки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

