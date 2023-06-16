Шадаев: Вопрос блокировки WhatsApp не обсуждается
16 июня 202312:12
Вопрос блокировки в России мессенджера WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) не обсуждается. Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.
Слова главы Минцифры приводит ТАСС. Как отметил Шадаев, предпосылок для блокировки нет.
Ранее стало известно, что WhatsApp могут оштрафовать за отказ удалить запрещенный контент, сумма взыскания — до 4 млн рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru