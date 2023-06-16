Шадаев: Вопрос блокировки WhatsApp не обсуждается

Вопрос блокировки в России мессенджера WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) не обсуждается. Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

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Слова главы Минцифры приводит ТАСС. Как отметил Шадаев, предпосылок для блокировки нет.

Ранее стало известно, что WhatsApp могут оштрафовать за отказ удалить запрещенный контент, сумма взыскания — до 4 млн рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:РоссияМессенджерыБлокировка

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