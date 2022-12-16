В Польше заявили, что под новые санкции попадет верхушка элиты России

По его словам, ограничения также коснутся продукции двойного значения. Известно, что под санкции подпадет «верхушка» российской элиты. Конкретных людей премьер не назвал.

Европейский союз согласовал санкции против Москвы 15 декабря. Компромиссное соглашение по ограничениям было достигнуто в кулуарах саммита лидеров ЕС в Брюсселе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

