СМИ: ЕС согласовал девятый пакет антироссийских санкций
Европейский союз согласовал девятый пакет санкций против Москвы, сообщает France-Presse со ссылкой на дипломатические источники.
По их словам, компромиссное соглашение по ограничениям было достигнуто в кулуарах саммита лидеров ЕС в Брюсселе. Оно будет официально подтверждено 16 декабря.
Ранее стало известно, что ЕС может отложить принятие девятого пакета санкций в отношении Москвы из-за несогласия Польши и Прибалтики с исключениями на экспорт некоторых российских товаров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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