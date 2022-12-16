СМИ: ЕС согласовал девятый пакет антироссийских санкций

По их словам, компромиссное соглашение по ограничениям было достигнуто в кулуарах саммита лидеров ЕС в Брюсселе. Оно будет официально подтверждено 16 декабря.

Ранее стало известно, что ЕС может отложить принятие девятого пакета санкций в отношении Москвы из-за несогласия Польши и Прибалтики с исключениями на экспорт некоторых российских товаров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

