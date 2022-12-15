США ввели санкции против девяти российских компаний
Санкционный список США пополнили девять компаний из России. Об этом заявили в американском Министерстве торговли, сообщает РИА Новости.
Под ограничения попали компании из перечня «неподтвержденных», поскольку американское Бюро промышленности и безопасности не смогло провести их проверку.
Ожидается, что официальный документ об этом опубликуют в пятницу.
Уже известно, что в стоп-лист США попали VIP Technology, Академия безопасности бизнеса и «Интерком».
Ранее, по данным СМИ, США введут санкции против Потанина и его супруги, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 833 / сут.
Умерли
393 тыс.+57 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+7 539 / сут.
- Пешеход погиб после ДТП с BMW на юге Москвы
- В Кремле не приравняли часовую речь Путина к посланию президента
- Село Безымено в Белгородской области попало под обстрел
- Зеленский не ответил на вопрос о потерях в боях с Россией
- Депутаты бундестага поддержали потолок цен на газ в ФРГ
- Главнокомандующий ВСУ сравнил Суровикина с полководцем времен Петра I
- США ввели санкции против девяти российских компаний
- США ввели санкции против Потанина, вице-премьера Белоусова и ряда губернаторов
- Голикова заявила о снижении смертности в России
- Росалкогольрегулирование: в России выросли продажи водки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru