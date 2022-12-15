США ввели санкции против девяти российских компаний

Ожидается, что официальный документ об этом опубликуют в пятницу.

Уже известно, что в стоп-лист США попали VIP Technology, Академия безопасности бизнеса и «Интерком».

Ранее, по данным СМИ, США введут санкции против Потанина и его супруги, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

