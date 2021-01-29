В Польше усилились протесты из-за ужесточения закона об абортах

Противники ужесточения законодательства об абортах на протяжении трех дней проводят акции протеста в Польше. Об этом сообщает РИА Новости.

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Организатором акции выступает движение Strajk kobiet ("Забастовка женщин"). Основным требованием протестующих является прерывание беременности по желанию женщины. Конституционный суд Польши 27 января подтвердил свое решение о ужесточении законодательства в вопросе прерывания беременности, в результате уличные протесты усилились.

По данным агентства, на площади Романа Дмовского в центре Варшавы протестующие перекрыли движение транспорта по Иерусалимским аллеям и аллее Иоанна Павла II. Протестующие обошли полицейский кордон, они жгут петарды и взрывпакеты, выкрикивают лозунги.

Акции также проходят и в других польских городах. Лишенный сана священник РПЦ Андрей Кураев в эфире НСН рассказал, что РПЦ пыталась запретить аборты, но этому помешал тогда еще действующий вице-премьер Сергей Приходько.

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ФОТО: flickr.com
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