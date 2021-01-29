В Польше усилились протесты из-за ужесточения закона об абортах
Противники ужесточения законодательства об абортах на протяжении трех дней проводят акции протеста в Польше. Об этом сообщает РИА Новости.
Организатором акции выступает движение Strajk kobiet ("Забастовка женщин"). Основным требованием протестующих является прерывание беременности по желанию женщины. Конституционный суд Польши 27 января подтвердил свое решение о ужесточении законодательства в вопросе прерывания беременности, в результате уличные протесты усилились.
По данным агентства, на площади Романа Дмовского в центре Варшавы протестующие перекрыли движение транспорта по Иерусалимским аллеям и аллее Иоанна Павла II. Протестующие обошли полицейский кордон, они жгут петарды и взрывпакеты, выкрикивают лозунги.
Акции также проходят и в других польских городах. Лишенный сана священник РПЦ Андрей Кураев в эфире НСН рассказал, что РПЦ пыталась запретить аборты, но этому помешал тогда еще действующий вице-премьер Сергей Приходько.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,8 млн+19 238 / сут.
Умерли
72 185+534 / сут.
Выздоровели
3,3 млн+26 204 / сут.
- По факту ДТП под Самарой возбуждено уголовное дело
- В Польше усилились протесты из-за ужесточения закона об абортах
- На Урале арестованы двое сотрудников штабов Навального
- Собянин назвал условие следующего снятия COVID-ограничений
- Вакцину AstraZeneca одобрили для использования в ЕС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru