В Польше запретили аборты
В Польше вступил в силу практически полный запрет абортов. Теперь прерывание беременности возможно будет только после изнасилования, инцеста или в случае угрозы жизни матери.
Сделать такую операцию по причине патологии плода, в том числе синдрома Дауна, инвалидности или вероятности тяжёлого неизлечимого заболевания, будет незаконно.
Накануне польское правительство опубликовало решение Конституционного суда в «Вестнике законов», пишут «Известия». После этого в стране возобновились массовые акции протеста. Они начались в Польше в конце ноября. На митинг в Варшаве тогда вышло около 100 тыс. человек.
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