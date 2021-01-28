В Польше запретили аборты

В Польше вступил в силу практически полный запрет абортов. Теперь прерывание беременности возможно будет только после изнасилования, инцеста или в случае угрозы жизни матери.

Сделать такую операцию по причине патологии плода, в том числе синдрома Дауна, инвалидности или вероятности тяжёлого неизлечимого заболевания, будет незаконно.

В Польше митингующие против запрета абортов заблокировали центральные улицы

Накануне польское правительство опубликовало решение Конституционного суда в «Вестнике законов», пишут «Известия». После этого в стране возобновились массовые акции протеста. Они начались в Польше в конце ноября. На митинг в Варшаве тогда вышло около 100 тыс. человек.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:АбортыПольша
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