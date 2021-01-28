В Польше запретили аборты

В Польше вступил в силу практически полный запрет абортов. Теперь прерывание беременности возможно будет только после изнасилования, инцеста или в случае угрозы жизни матери.

Сделать такую операцию по причине патологии плода, в том числе синдрома Дауна, инвалидности или вероятности тяжёлого неизлечимого заболевания, будет незаконно.