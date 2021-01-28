Кураев назвал имя чиновника, помешавшего РПЦ запретить аборты

«На днях бывший вице-премьер ушел из жизни. Он известен, в частности, тем, что блокировал законопроект, предусматривающий ограничения на аборты в России. Была идея хотя бы исключить аборты из бесплатных медицинских услуг, но Приходько не дал этого сделать. Это не мешает патриарху Кириллу очень тепло о нем отзываться. Это показывает степень решительности РПЦ в отстаивании тех или иных ценностей. Может, это и на благо обществу, что РПЦ только на словах может что-то требовать», - отметил он.

Собеседник НСН напомнил, что для всех религий мира аборт считается действием по отношению к человеку, а не к «безымянной биомассе».

«Надо сказать, что в российских законах есть противоречие, что в ряде случаев эмбрион оказывается наделен правами человека. Скажем, в вопросе наследования. Хотя бы поэтому проблема сложнее, чем кажется на первый взгляд. Все мы знаем, что женщина с первых же признаков беременности очеловечивает ребенка, но только когда он желанный. А так должно быть всегда», - заключил Кураев.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН заявил, что в Конституцию надо внести запрет на аборты. По его словам, это не операция, а убийство. Парламентарий объяснил, что операция лечит человека, а аборт причиняет умышленный вред.

