В Польше рассказали об угрозе со стороны Украины

Культ лидера запрещенной в России экстремистской организации ОУН Степана Бандеры представляет серьезную угрозу для Польши, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Mysl Polska.

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Как пишет издание, польским властям следует собрать коалицию, которая заставила бы Киев отказаться от такой политики, иначе Польшу ждет поражение. Также в статье отмечается, что о боевые действия в бывшей советской республике никак не затрагивают Польшу и ее интересы.

Как стало известно ранее, Польша загнала себя в тупик, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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