В Польше рассказали об угрозе со стороны Украины
3 августа 202300:02
Культ лидера запрещенной в России экстремистской организации ОУН Степана Бандеры представляет серьезную угрозу для Польши, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Mysl Polska.
Как пишет издание, польским властям следует собрать коалицию, которая заставила бы Киев отказаться от такой политики, иначе Польшу ждет поражение. Также в статье отмечается, что о боевые действия в бывшей советской республике никак не затрагивают Польшу и ее интересы.
Как стало известно ранее, Польша загнала себя в тупик, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru