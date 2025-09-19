Суд во Флориде отклонил иск Трампа к The New York Times

Суд во Флориде отклонил поданный президентом США Дональдом Трампом иск против газеты New York Times на 15 млрд долларов. Судья Стивен Мерридэй признал жалобу несоответствующей процессуальным нормам. При этом он оставил за истцом право повторно подать документ в течение 28 дней, установив ограничение в 40 страниц.

Трамп объявил о подаче иска на этой неделе. По его словам, газета годами публиковала материалы, которые он расценил как клевету и сознательное искажение фактов, наносящее ущерб его репутации. Президент потребовал компенсацию в размере 15 млрд долларов.