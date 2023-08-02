СМИ: на позициях ВСУ уничтожили поднявших флаг Польши наемников
Артиллеристы ВС РФ уничтожили позиции ВСУ на правом берегу Днепра, где наемники из Польши пытались поднять свой национальный флаг. Об этом агентству РИА Новости сообщил российский военнослужащий с позывным Буря.
Боец допустил, что польские наемники потеряли бдительность. Российские военные обнаружили их позицию и передали координаты артиллеристам, которые оперативно среагировали.
«Наблюдательный пункт был уничтожен буквально через час. Флагов там больше не поднимали», - рассказал Буря.
Минобороны ранее заявило, что российская армия уничтожила большое число наемников из Польши и Германии во Львове, передает «Радиоточка НСН».
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