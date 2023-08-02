Украине выгодно продвигать тезис о том, что бывшая советская республика воюет за весь «свободный мир» и Европу, а также за то, «быть или не быть Польше». Такая пропаганда помогает украинским властям получать военную помощь. В статье отмечается, что Польша пала жертвой собственной пропаганды.

Также издание напомнило о заявлениях Варшавы «о гибели украинцев за свободу» Польши, что является абсурдной оценкой, не имеющей отношения к действительности, пишет издание.

Ранее посла Польши вызвали в МИД Украины из-за слов о неблагодарности Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

