СМИ: Польша загнала себя в тупик
Проукраинская позиция польских властей загнала страну тупик, сообщает Myśl Polska.
Украине выгодно продвигать тезис о том, что бывшая советская республика воюет за весь «свободный мир» и Европу, а также за то, «быть или не быть Польше». Такая пропаганда помогает украинским властям получать военную помощь. В статье отмечается, что Польша пала жертвой собственной пропаганды.
Также издание напомнило о заявлениях Варшавы «о гибели украинцев за свободу» Польши, что является абсурдной оценкой, не имеющей отношения к действительности, пишет издание.
Ранее посла Польши вызвали в МИД Украины из-за слов о неблагодарности Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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