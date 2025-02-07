В Польше предложили ввести санкции против «теневого флота» России

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил своим коллегам из Европы вводить санкции против капитанов судов «теневого флота» России, который перевозит российскую нефть, а также против их экипажей, сообщает издание Soir.

СМИ сообщили о готовности британского флота задерживать российские суда

«Мы знаем их имена, так как они заходят в европейские порты», — заявил глава МИД. Для одобрения ограничительных мер необходимо заручиться единогласной поддержкой 27 государств Европейского союза.

В связи с увеличившимися затратами на фрахт не попавших под американские санкции танкеров от закупок российской нефти отказались Индия и Китай, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзСанкции Против РоссииНефть

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