В Польше предложили ввести санкции против «теневого флота» России

«Мы знаем их имена, так как они заходят в европейские порты», — заявил глава МИД. Для одобрения ограничительных мер необходимо заручиться единогласной поддержкой 27 государств Европейского союза.

В связи с увеличившимися затратами на фрахт не попавших под американские санкции танкеров от закупок российской нефти отказались Индия и Китай, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

