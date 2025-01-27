СМИ сообщили о готовности британского флота задерживать российские суда

Военные Великобритании готовы задерживать суда, ведущие подозрительную деятельность у побережья страны. Об этом пишет газета Express, ссылаясь на источники.

Ранее британский министр обороны Джон Хили рассказал о направлении подводной лодки для слежки за океанографическим судном РФ «Янтарь» в проливе Ла-Манш. По словам Хили, российский корабль якобы собирает разведданные и картирует критически важную подводную инфраструктуру Британии. Российское посольство отвергло обвинения, назвав их несостоятельными.

По данным Express, военные силы оперативного развертывания в королевстве готовы «высаживаться на российские суда у побережья и задерживать их, если есть доказательства того, что они повреждают подводные трубопроводы и кабели». Источники отмечают, что военные могут задерживать любые корабли за якобы подозрительные действия вблизи британской подводной инфраструктуры. При этом для подобных мер потребуется «политическое решение на самом высоком уровне», пишет RT.

