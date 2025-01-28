СМИ: Китай и Индия перестали покупать российскую нефть

Кроме того, Индия получила предупреждение из США, что загруженные российской нефтью танкеры необходимо разгрузить до 27 февраля. Сейчас расположенные в Индии нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) рассматривают альтернативные источники поставок из США, Африки и стран Ближнего Востока.

Что же касается Китая, то здесь наблюдаются задержки при разгрузке недавно попавших под санкции танкеров. Имеются данные, что НПЗ, находящиеся в провинции Шаньдун, будут терять в ближайшее время до миллиона баррелей сырой нефти в день.

Как отметил старший аналитик компании Kpler Сюй Муюй, что импорт сырой нефти с Дальнего Востока в Китай останется на низком уровне в ближайшие недели. По данным компании, российская сырая нефть составляла 36% индийского импорта и почти 20% китайского импорта в 2024 году.

Ранее эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что у США осталось очень узкое окно для введения новых санкций против российской нефти, теперь любые такие ограничения будут сильно бить по самому Вашингтону. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

