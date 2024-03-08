В Польше отвергли возможность отправки войск на Украину
8 марта 202401:26
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш оценил вероятность отправки войск на Украину, сообщает «Лента.ру».
Он отверг такую возможность. По словам главы военного ведомства, Варшава собирается продолжать оказывать военную помощь Киеву, передавая вооружения. Глава Минобороны указал на необходимость поддержки инициатив, направленных на обеспечение безопасности Польши.
Ранее Польша обучила 40 тысяч украинских военных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru