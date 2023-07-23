В Польше открылся центр по ремонту поставляемых Украине танков Leopard
23 июля 202302:02
В Польше начал работу центр по ремонту и обслуживанию поставляемых Киеву танков Leopard, сообщил в Twitter польский министр обороны Мариуш Блащак.
Он расположен в Гливице. Первые два танка Leopard уже доставлены с Украины на предприятие Bumar.
Как сообщалось ранее, танки Leopard выставят на Красной площади в качестве трофея, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Польше открылся центр по ремонту поставляемых Украине танков Leopard
- Водитель Mercedes насмерть сбил ребенка в Майкопе
- 12 жителей Крыма пострадали после атаки беспилотника
- The Washington Post: около 30% территории Украины нужно разминировать
- Жители греческого Родоса массово эвакуируются из-за лесных пожаров
- Раненного при обстреле ВСУ журналиста Михальчевского доставили в больницу Симферополя
- Пригожин открыл компанию в Белоруссии на месте лагеря ЧВК «Вагнер»
- Александр Лукашенко прибыл в Россию
- Зампостпреда РФ при ООН Полянский: поставленные США кассетные боеприпасы убивают журналистов
- Кадыров: ВСУ продолжают попытки захватить Клещеевку
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru