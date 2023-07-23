В Польше открылся центр по ремонту поставляемых Украине танков Leopard

В Польше начал работу центр по ремонту и обслуживанию поставляемых Киеву танков Leopard, сообщил в Twitter польский министр обороны Мариуш Блащак.

Минобороны Испании анонсировало отправку Украине танков Leopard

Он расположен в Гливице. Первые два танка Leopard уже доставлены с Украины на предприятие Bumar.

Как сообщалось ранее, танки Leopard выставят на Красной площади в качестве трофея, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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