Минобороны Испании анонсировало отправку Украине танков Leopard
Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила о скорой отправке на Украину четырех танков Leopard 2A4. Ее заявление опубликовано на сайте военного ведомства королевства.
Роблес уточнила, что Мадрид отправит танки Киеву на следующей неделе. Также Украина получит десять бронетранспортеров, бронированные вездеходы и кареты скорой помощи.
Также министр обороны анонсировала отправку боеприпасов тяжелого калибра. Это произойдет в течение лета, уточнила она.
По информации Reuters, США намерены в ближайшие дни объявить о новом пакете военной помощи Украине на $1,3 миллиарда. Источники сообщили, что Киев получит средства ПВО и различные боеприпасы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru