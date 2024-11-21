Путин заявил о применении против РФ дальнобойного оружия Запада
21 ноября 202420:12
Региональный конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера после ударов западными дальнобойными ракетами по российской территории, заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер также рассказал, что 19 ноября шестью ракетами ATACMS и 21 ноября системами Storm Shadow были нанесены удары по объектам в Курской и Брянской областях. В Брянской области пожар на складе потушен, в результате инцидента жертв нет.
«Использовать дальнобойное оружие по территории России без специалистов стран, где оно было изготовлено, невозможно, это известно», - сказал Путин.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru