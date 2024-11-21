Путин заявил о применении против РФ дальнобойного оружия Запада

Российский лидер также рассказал, что 19 ноября шестью ракетами ATACMS и 21 ноября системами Storm Shadow были нанесены удары по объектам в Курской и Брянской областях. В Брянской области пожар на складе потушен, в результате инцидента жертв нет.

«Использовать дальнобойное оружие по территории России без специалистов стран, где оно было изготовлено, невозможно, это известно», - сказал Путин.



