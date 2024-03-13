СМИ: Пентагон готов поставить Киеву ракеты ATACMS большей дальности

Собеседники газеты указали, что Украина неоднократно просила американскую сторону о поставках ATACMS дальностью около 290 км, однако Вашингтон отказывал. Американская администрация настаивала, что армия США сама нуждается в таких снарядах. Однако теперь Штаты могут использовать новые высокоточные ракеты (Precision Strike Missile), и Пентагон готов передать дальнобойные ATACMS Киеву.

По данным источников, пока неизвестно, одобрит ли президент США Джо Байден поставку Украине ракет большей дальности.

Ранее советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США пока ничего не сообщат по вопросу передачи дальнобойных ракет ATACMS, напоминает RT.