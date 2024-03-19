Глава Пентагона заявил, что США не дадут Украине пасть
19 марта 202414:18
Соединённые Штаты Америки настроены на дальнейшую поддержку Украины. Как сообщает РИА Новости, такое заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин.
По его словам, Вашингтон полон решимости предоставить Киеву все необходимые ресурсы.
«США не позволят Украине пасть», - заключил Остин.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба запросил у США и Евросоюза срочную помощь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru