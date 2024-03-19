Глава Пентагона заявил, что США не дадут Украине пасть

Соединённые Штаты Америки настроены на дальнейшую поддержку Украины. Как сообщает РИА Новости, такое заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин.

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По его словам, Вашингтон полон решимости предоставить Киеву все необходимые ресурсы.

«США не позволят Украине пасть», - заключил Остин.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба запросил у США и Евросоюза срочную помощь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: www.defense.gov / Chad McNeeley, DOD
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