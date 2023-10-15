Израиль разбомбил сирийский аэропорт Алеппо
Израильские войска нанесли ракетные удары по международному аэропорту Алеппо в Сирии, сообщает Sky News Arabia.
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По данным телеканала. Повреждения получила взлетно-посадочная полоса. О пострадавших не сообщается.
Воздушная гавань вернулась к работе утром 14 октября. Это случилось менее чем через двое суток после предыдущих ударов со стороны Израиля.
Теперь после ракетного удара аэропорт вновь оказался выведен из строя.
Ранее стало известно, что армия Израиля наносит ответные удары по источнику обстрела в Сирии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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