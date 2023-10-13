Пентагон заявил о готовности разместить вблизи Израиля дополнительные корабли

Глава Петагона Ллойд Остин заявил, что США готовы при необходимости разместить вблизи Израиля дополнительные корабли.

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ФОТО: navy.mil
ТЕГИ:ИзраильВМС СШАПентагонСША

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