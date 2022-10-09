В Пентагоне отказались комментировать взрыв на Крымском мосту

Он отметил, что Киев «сражается... и сам решают, как, когда и где им это делать».

Автомобильное движение восстановлено по Крымскому мосту после 16:00. Судоходство в Керченском проливе не останавливалось. Железнодорожные поезда также отправились из Крыма в Москву и Санкт-Петербург, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

