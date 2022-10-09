В Пентагоне отказались комментировать взрыв на Крымском мосту

В Минобороны Соединенных Штатов видели сообщения о взрыве на Крымском мосту, но сказать по этому поводу нечего, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя военного ведомства.

Хуснуллин поручил составить график по восстановлению Крымского моста

Он отметил, что Киев «сражается... и сам решают, как, когда и где им это делать».

Автомобильное движение восстановлено по Крымскому мосту после 16:00. Судоходство в Керченском проливе не останавливалось. Железнодорожные поезда также отправились из Крыма в Москву и Санкт-Петербург, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:СШАКрымский МостПентагон
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