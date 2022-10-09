В Пентагоне отказались комментировать взрыв на Крымском мосту
В Минобороны Соединенных Штатов видели сообщения о взрыве на Крымском мосту, но сказать по этому поводу нечего, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя военного ведомства.
Он отметил, что Киев «сражается... и сам решают, как, когда и где им это делать».
Автомобильное движение восстановлено по Крымскому мосту после 16:00. Судоходство в Керченском проливе не останавливалось. Железнодорожные поезда также отправились из Крыма в Москву и Санкт-Петербург, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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