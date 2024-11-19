В Пентагоне не подтвердил слухи о военных КНДР в Курской области

По ее словам, есть основания ожидаеть, «что они будут участвовать в боевых действиях».

Ранее Вашингтон пригрозил Москве из-за якобы военных из КНДР под Курском. Кроме того, президент России Владимир Путин ответил на вопрос о возможном участии военнослужащих КНДР в СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



