В Пентагоне не подтвердил слухи о военных КНДР в Курской области

Минобороны США не может подтвердить якобы участие северокорейских военных в боевых действиях в Курской области, сообщила на брифинге заместитель официального представителя военного ведомства Сабрина Сингх.

Госдеп: Военные КНДР участвуют в боях против ВСУ

По ее словам, есть основания ожидаеть, «что они будут участвовать в боевых действиях».

Ранее Вашингтон пригрозил Москве из-за якобы военных из КНДР под Курском. Кроме того, президент России Владимир Путин ответил на вопрос о возможном участии военнослужащих КНДР в СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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