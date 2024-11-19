В Пентагоне не подтвердил слухи о военных КНДР в Курской области
19 ноября 202406:17
Минобороны США не может подтвердить якобы участие северокорейских военных в боевых действиях в Курской области, сообщила на брифинге заместитель официального представителя военного ведомства Сабрина Сингх.
По ее словам, есть основания ожидаеть, «что они будут участвовать в боевых действиях».
Ранее Вашингтон пригрозил Москве из-за якобы военных из КНДР под Курском. Кроме того, президент России Владимир Путин ответил на вопрос о возможном участии военнослужащих КНДР в СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru