Путин ответил на вопрос о возможном участии военнослужащих КНДР в СВО

Снимки - вещь серьёзная, и «если они есть, значит они что-то отражают». Так на вопрос о спутниковых снимках западной разведки и возможном присутствии на СВО солдат КНДР ответил президент РФ Владимир Путин.

Глава Пентагона заявил, о наличии доказательств отправки военных КНДР в Россию

На пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС он также указал, что к эскалации на Украине привели действия не Москвы, а «стран Запада, которые поддержали переворот 2014 года»

«А затем нас в течение восьми лет обманывали, когда говорили о том, что все хотят разрешить конфликт на Украине мирными средствами путём Минских соглашений», - заключил глава государства.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые утверждения о якобы отправке военных из КНДР в Россию являются «вбросами и шумихой», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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