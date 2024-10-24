На пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС он также указал, что к эскалации на Украине привели действия не Москвы, а «стран Запада, которые поддержали переворот 2014 года»

«А затем нас в течение восьми лет обманывали, когда говорили о том, что все хотят разрешить конфликт на Украине мирными средствами путём Минских соглашений», - заключил глава государства.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые утверждения о якобы отправке военных из КНДР в Россию являются «вбросами и шумихой», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».