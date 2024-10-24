Путин ответил на вопрос о возможном участии военнослужащих КНДР в СВО
Снимки - вещь серьёзная, и «если они есть, значит они что-то отражают». Так на вопрос о спутниковых снимках западной разведки и возможном присутствии на СВО солдат КНДР ответил президент РФ Владимир Путин.
На пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС он также указал, что к эскалации на Украине привели действия не Москвы, а «стран Запада, которые поддержали переворот 2014 года»
«А затем нас в течение восьми лет обманывали, когда говорили о том, что все хотят разрешить конфликт на Украине мирными средствами путём Минских соглашений», - заключил глава государства.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые утверждения о якобы отправке военных из КНДР в Россию являются «вбросами и шумихой», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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