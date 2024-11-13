Госдеп: Военные КНДР участвуют в боях против ВСУ

Военнослужащие Северной Кореи участвуют в боевых действия в Курской области против Вооруженных сил Украины, сообщил во время брифинга заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Пател.

В США заявили, что в Курскую область переброшены 10 тысяч военнослужащих КНДР

По его словам, на территории России находятся свыше 10 тысяч солдат КНДР.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украина должна нанести удар по северокорейским войскам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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