Госдеп: Военные КНДР участвуют в боях против ВСУ
13 ноября 202402:35
Военнослужащие Северной Кореи участвуют в боевых действия в Курской области против Вооруженных сил Украины, сообщил во время брифинга заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Пател.
По его словам, на территории России находятся свыше 10 тысяч солдат КНДР.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украина должна нанести удар по северокорейским войскам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru