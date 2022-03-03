В Пентагоне назвали возможные последствия закрытия неба над Украиной

Введение бесполетной зоны над Украиной могло бы спровоцировать военный конфликт между Вашингтоном и Москвой, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление главы военного ведомства США Ллойда Остина.

Байден заявил, что о ядерной войне беспокоиться не стоит

Он напомнил слова президента США Джо Байдена о том, что американские войска не будут воевать с Россией на Украине. При этом поддержание бесполетной зоны потребовало бы соприкосновения с российскими самолетами, что грозило бы для Вашингтона войной.

Ллойд отметил необходимость любыми способами избегать применения ядерных вооружений.

Ранее Госдеп США заявил, что санкции против РФ могут быть как ослаблены, так ужесточены в зависимости от изменения ситуации на Украине.

После начала военных действий страны мира начали введение санкций против России, среди которых закрытие неба для самолетов российских авиакомпаний, личные ограничения против чиновников, ограничение деятельности банков и другие.

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