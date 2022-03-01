Госдеп заявил о возможности ослабления санкций против РФ
Госдеп США заявил, что санкции против РФ могут быть как ослаблены, так ужесточены в зависимости от изменения ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
В Госдепе отметили, что санкции против РФ не являются самоцелью.
Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе, чтобы защитить жителей региона от «геноцида». Минобороны утверждает, что удары ведутся только по военной инфраструктуре, опасности для мирного населения нет.
После начала военных действий страны мира начали введение санкций против России, среди которых закрытие неба для самолетов российских авиакомпаний, личные ограничения против чиновников, ограничение деятельности банков и другие.
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