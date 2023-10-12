В Париже применили водометы для разгона митинга в поддержку Палестины

Французская полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона митинга в поддержку Палестины в Париже, сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что власти города запрещали проводить манифестацию, но несмотря на запрет в акции приняли участие сотни человек.

Ранее Эйфелева башня в Париже была подсвечена в цвета флага Израиля, напоминает «Профиль».

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