В Париже применили водометы для разгона митинга в поддержку Палестины
12 октября 202321:57
Французская полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона митинга в поддержку Палестины в Париже, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что власти города запрещали проводить манифестацию, но несмотря на запрет в акции приняли участие сотни человек.
Ранее Эйфелева башня в Париже была подсвечена в цвета флага Израиля, напоминает «Профиль».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru