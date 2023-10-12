Air Canada уволила своего пилота из-за поддержки Палестины

Инициатором расследования стал журналист Эрза Левант. Он потребовал запретить Эззо летать в Тель-Авив, а также опубликовал фото из аккаунта пилота, где тот поддерживает Палестину.

Ранее днем канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ФРГ запретят деятельность ХАМАС. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

