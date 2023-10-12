Air Canada уволила своего пилота из-за поддержки Палестины
12 октября 202311:59
Авиакомпания Air Canada уволила своего пилота Мостафу Эззо за поддержку Палестины в социальных сетях. Об этом говорится в сообщении компании в социальной сети Х.
Инициатором расследования стал журналист Эрза Левант. Он потребовал запретить Эззо летать в Тель-Авив, а также опубликовал фото из аккаунта пилота, где тот поддерживает Палестину.
Ранее днем канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ФРГ запретят деятельность ХАМАС. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru