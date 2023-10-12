Air Canada уволила своего пилота из-за поддержки Палестины

Авиакомпания Air Canada уволила своего пилота Мостафу Эззо за поддержку Палестины в социальных сетях. Об этом говорится в сообщении компании в социальной сети Х.

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Инициатором расследования стал журналист Эрза Левант. Он потребовал запретить Эззо летать в Тель-Авив, а также опубликовал фото из аккаунта пилота, где тот поддерживает Палестину.

Ранее днем канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ФРГ запретят деятельность ХАМАС. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ПалестинаКанада

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