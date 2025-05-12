Джеки Чан заявил, что не собирается на пенсию
Гонконгский, китайский и американский актёр Джеки Чан заявил, что не намерен использовать для трюков в будущих проектах визуальные эффекты или приглашать дублеров.
В интервью Haute Living 71-летний артист отметил, что он всё делает сам уже около 64 лет, поэтому сейчас за него «работает мышечная память».
«Я всегда сам выполняю свои трюки. Это то, что меня определяет. И я продолжу это делать, пока не уйду на пенсию. А это не случится никогда», - подчеркнул актёр.
Ранее Джеки Чан принёс извинился перед своими фанатами в России за то, что не смог прилететь на премьеру фильма «Тайна печати дракона», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru