Джеки Чан заявил, что не собирается на пенсию

В интервью Haute Living 71-летний артист отметил, что он всё делает сам уже около 64 лет, поэтому сейчас за него «работает мышечная память».

«Я всегда сам выполняю свои трюки. Это то, что меня определяет. И я продолжу это делать, пока не уйду на пенсию. А это не случится никогда», - подчеркнул актёр.

Ранее Джеки Чан принёс извинился перед своими фанатами в России за то, что не смог прилететь на премьеру фильма «Тайна печати дракона», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

