В Палестине призвали открыть гуманитарный коридор между сектором Газа и Кипром
Глава правительства Палестины Мухаммед Штайе обратился с призывом открыть морской гуманитарный коридор, связывающий Кипр и сектор Газа. Об этом сообщил новостной телеканал Alarabiya.
По словам премьер-министра, гуманитарные коридоры не должны ограничиваться КПП «Рафах».
Ранее спецборт МЧС России доставил в Египет 25 тонн гуманитарного груза для жителей сектора Газа. В свою очередь пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков пообещал, что Москва продолжит поставлять гуманитарную помощь в регион. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru