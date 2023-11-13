В Палестине призвали открыть гуманитарный коридор между сектором Газа и Кипром

Глава правительства Палестины Мухаммед Штайе обратился с призывом открыть морской гуманитарный коридор, связывающий Кипр и сектор Газа. Об этом сообщил новостной телеканал Alarabiya.

Байден запросил у Нетаньяху более чем трехдневную гуманитарную паузу в Газе

По словам премьер-министра, гуманитарные коридоры не должны ограничиваться КПП «Рафах».

Ранее спецборт МЧС России доставил в Египет 25 тонн гуманитарного груза для жителей сектора Газа. В свою очередь пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков пообещал, что Москва продолжит поставлять гуманитарную помощь в регион. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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