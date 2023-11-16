В ООН заявили об обеспокоенности ситуацией вокруг больницы «Аш-Шифа» в Газе

ООН крайне обеспокоена ситуацией с больницей «Аш-Шифа» в секторе Газа, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя главы всемирной организации Стефана Дюжаррика.

Израильская армия обнаружила в больнице «Аш-Шифа» вооружение и штаб ХАМАС

По его словам, медицинские учреждения не должны становиться местом ведения боевых действий.

Ранее израильская армия взорвала склад медикаментов в медицинском комплексе «Аш-Шифа» в секторе Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот
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