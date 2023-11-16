В ООН заявили об обеспокоенности ситуацией вокруг больницы «Аш-Шифа» в Газе
16 ноября 202303:03
ООН крайне обеспокоена ситуацией с больницей «Аш-Шифа» в секторе Газа, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя главы всемирной организации Стефана Дюжаррика.
По его словам, медицинские учреждения не должны становиться местом ведения боевых действий.
Ранее израильская армия взорвала склад медикаментов в медицинском комплексе «Аш-Шифа» в секторе Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ООН заявили об обеспокоенности ситуацией вокруг больницы «Аш-Шифа» в Газе
- Росстат: рост ВВП ускорился до 5,5% в третьем квартале
- На Украине завели дело против экс-депутата Фарион после заявлений в адрес ВСУ
- Маск назвал Зеленского мясником
- Собаки напали на ребенка в Ярославле
- Си Цзиньпин: Конфликт Пекина и Вашингтона привел бы к невыносимым последствиям
- СМИ: бывшего клавишника «Би-2» Плявина нашли мертвым
- В Чехии заявили, что заморозка собственности не затронет российскую дипмиссию
- Зеленский: танки Abrams не изменили ситуацию на поле боя
- Госдеп призвал найти замену российским миротворцам в Карабахе
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru