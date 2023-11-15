Израильская армия обнаружила в больнице «Аш-Шифа» вооружение и штаб ХАМАС

Военнослужащие израильской армии продолжают обследовать больницу «Аш-Шифа» в секторе Газа. В частности, удалось обнаружить вооружение, военное оборудование и командный штаб палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на официального представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари.

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В ходе вечернего брифинга он заявил, что материалы и оборудование изучают разведслужбы Израиля. Израильские военные «продолжают прочесывать больницу целенаправленно и на основании разведданных», подчеркнул Хагари.

Ранее Всемирная организация здравоохранения потеряла связь с сотрудниками больницы «Аш-Шифа», в которой израильская армия проводит военную операцию. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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